06/09/2019 | 11:41

Le groupe annonce que les nouvelles Peugeot 508 hybrid et 508 SW hybrid viennent de satisfaire aux tests d'homologation selon le nouveau protocole WLTP (9g de C02/KM et 54 KM D'autonomie en mode 100% électrique).



' En proposant cette nouvelle motorisation Plug-In Hybrid d'une puissance équivalente à 225ch/165kW et avec des émissions de CO2 au meilleur niveau du marché des hybrides, Peugeot renforce son offensive électrique avec des véhicules à l'efficience dynamique, pour une transition énergétique sereine ' indique le groupe.



Avec cette offre, Peugeot souhaite proposer un coût total de possession et d'usage équivalent entre les véhicules thermiques et les véhicules hybrides rechargeables.



Les nouvelles Peugeot 508 hybrid et 508 SW hybrid sont d'ores et déjà ouvertes à la commande en France et d'ici la fin de l'année dans les autres pays de commercialisation.



