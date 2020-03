13/03/2020 | 16:26

Peugeot renforce son offensive électrique avec les nouvelles Peugeot 508 HYBRID et 508 SW HYBRID.



Ces nouveaux modèles sont d'ores et déjà ouverts à la commande en France et d'ici la fin de l'année dans les autres pays de commercialisation.

Ils associent le moteur PureTech 180ch (ou 132kW) à un moteur électrique de 110ch (ou 80kW) pour une puissance combinée maximale de 225ch (ou 165kW), en traction.



La motorisation HYBRID optimise ses coûts d'utilisation grâce à une efficience au meilleur niveau du marché des hybrides et avec des émissions de C02 de 29g de C02/km WLTP.



La batterie d'une capacité de 11,8kWh assure une autonomie 100% électrique de 54 kilomètres WLTP sur la berline et 52 kilomètres sur la version SW. La recharge se fait en moins de 1h45 avec une Wallbox (chargeur de 7,4 kW en option, 32A).



L'habitabilité est préservée et les volumes de coffre sont identiques aux versions thermiques (487L pour Peugeot 508 et 530L pour Peugeot 508 SW).



L'offre est déclinée autour de 3 finitions: Allure (et Allure Business), offre coeur de gamme ultra-équipée, GT Line, avec un typage dynamique, GT, le haut de gamme à la présentation exclusive qui reçoit en série une inédite sellerie en Alcantara Gris Gréval.



Les Peugeot 508 HYBRID et 508 SW HYBRID forment une gamme complète de motorisations hybrides rechargeables au côté des Peugeot 3008 HYBRID et 3008 HYBRID4.



