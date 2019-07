Peugeot : tests avec le CTAG en milieu urbain

17/07/2019 | 07:44

Le Groupe PSA indique tester avec le centre technologique CTAG, pour la première fois en milieu urbain, la contribution des technologies de communication pour le développement des fonctions automatisées du véhicule.



L'enjeu est de valider la performance de la communication entre véhicule et infrastructures en environnement urbain complexe. De nouvelles expériences de mobilité seront générées grâce aux technologies de communication Internet of things et Vehicle to Everything.



Les tests, réalisés à Vigo (Galice), portent sur le stationnement automatisé dans les parkings et la conduite autonome en zone urbaine (régulation de vitesse optimale à l'approche d'un feu de signalisation et protection des usagers vulnérables).



