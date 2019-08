Peugeot : tous les véhicules avec la nouvelle norme EURO 6

27/08/2019 | 12:29

Le groupe indique que tous les véhicules particuliers des marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall sont homologués selon la nouvelle norme d'émission EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) entrant en vigueur au 1er septembre 2019.



Les clients commandant aujourd'hui un modèle d'une marque du Groupe PSA quelle qu'elle soit (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) ont ainsi l'assurance que leur prochaine voiture sera conforme à l'ensemble des normes en vigueur et pourra leur être livrée sans retard.



Nicolas Morel, Directeur de la Qualité et de l'Ingénierie du Groupe PSA a déclaré ' Nos choix technologiques pour le traitement des émissions polluantes nous permettent de proposer à nos clients des véhicules conformes aux normes et respectueux de l'environnement '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.