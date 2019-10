Peugeot : versions 100% électriques des fourgons

17/10/2019 | 10:34

Le Groupe PSA annonce le lancement dès 2020 de ses versions 100% électriques de sa gamme de fourgons compacts.



Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro et Vauxhall Vivaro proposeront une version 100% électrique dès 2020. 2 niveaux d'autonomie seront proposés : 200 ou 300 km.



Depuis 2019, tous les nouveaux modèles lancés par le Groupe PSA proposent une motorisation soit 100% électrique soit hybride rechargeable avec l'objectif que toute la gamme VP et VUL du Groupe soit électrifiée en 2025.



Xavier Peugeot, Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires du Groupe PSA : ' Cette gamme est sans compromis prestations, et permettra de renforcer notre leadership en Europe sur ce segment. En 2021, 100% de notre gamme VUL et leurs dérivés VP sera électrifiée. '

Le Groupe PSA est leader sur le segment des VUL en Europe avec 24,7% de part de marché sur le 1er semestre 2019.



