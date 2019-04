Utilité sociale des garages solidaires : la Fondation PSA et l'Avise publient un outil de mesure et de communication

Résultat d'un travail collectif mené avec les garages solidaires lauréats de l'appel à projet « Mobilité & Insertion » de la Fondation PSA

Support de communication pour faciliter les échanges des garages solidaires avec les acteurs de la mobilité sur leur territoire

Outil personnalisable et disponible en libre accès sur les sites web de la Fondation PSA et de l'Avise

Engagée dès sa création en 2011 auprès des garages solidaires, la Fondation PSA a mis en place un programme annuel d'accompagnement collectif des garages solidaires. Il vise à construire et diffuser des outils et méthodes fondés sur les bonnes pratiques des garages lauréats et enrichis par les conseils d'experts du Groupe PSA et du réseau de l'Avise (Agence d'ingénierie pour développer l'Économie Sociale et Solidaire).

Après le guide méthodologique publié en 2018, la Fondation PSA a répondu à la demande des garages solidaires d'être accompagnés dans leur communication avec les acteurs de la mobilité de leur territoire. 21 garages solidaires épaulés par des experts ont co-construit ce nouvel outil de mesure et de communication

Les représentants des garages solidaires ont choisi des critères et des indicateurs communs permettant d'évaluer l'utilité sociale de leurs garages. « Nous sommes très fiers du travail accompli ensemble. Nous voyons déjà nos garages solidaires lauréats s'emparer du support de communication intégré à l'outil. Il est essentiel que les garages solidaires soient reconnus comme des acteurs incontournables de la mobilité dans leurs territoires. Avec cet outil qui rassemble quelques chiffres clés, chaque garage peut désormais démontrer facilement son utilité sociale » a déclaré Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.

Cet outil est composé d'une part d'une grille permettant aux garages de mesurer leur utilité sociale et d'autre part de supports de communication ciblés en fonction de leurs interlocuteurs: les prescripteurs, les collectivités, les bénéficiaires, les donateurs, les fournisseurs, le grand public etc.

Les garages solidaires peuvent personnaliser cet outil, livré clef en main, et choisir de mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents au regard de leur activité. Cet outil est disponible en téléchargement gratuit depuis le site de la Fondation PSA et depuis le site de l'Avise.