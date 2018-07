Peugeot : Invest securities n'est plus à 'vente'

25/07/2018 | 09:46

Invest Securities relève son opinion sur Groupe PSA de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 17,2 à 23,5 euros, après l'envolée du titre mardi (+15%) et sur la base de ses nouvelles estimations pour le constructeur automobile.



'Les résultats du premier semestre 2018 sont impressionnants', souligne l'analyste, ajoutant que 'les guidances 'Push to Pass' pour le groupe ou celles du plan PACE pour Opel Vauxhall ne sont plus d'aucune utilité, car les objectifs 2020 et au-delà sont déjà largement dépassés'.



'Même s'il ne faut pas éluder les risques d'une conjoncture automobile moins favorable au second semestre et en 2019, nos estimations 2018/19/20 sont fortement revues à la lumière de cette publication et nos BNA relevés de plus de 50%', poursuit-il.



