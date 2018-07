Peugeot SA : enthousiaste, Bernstein vise 30 euros

24/07/2018 | 10:29

Le bureau d'études américain Bernstein confirme son avis acheteur ('surperformance') sur l'action Peugeot SA (PSA Group), dont les comptes semestriels sont qualifiés 'd'énormes'. Bien que le titre s'adjuge près de 10% ce matin à la Bourse de Paris, l'objectif de cours de 30 euros augure d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



'Enorme' : le redressement d'Opel/Vauxhall est allé si vite que la marge opérationnelle de la filiale est déjà de 5% au 1er semestre, qu'elle a atteint ses objectifs de cash flow libre à horizon 2020, et pratiquement ceux de... 2026. Alors qu'Opel/Vauxhall perdait de l'argent depuis 20 ans lorsqu'il était contrôlé par General Motors, le Peugeot SA de Carlos Tavares l'a remis d'aplomb en moins de 12 mois.



En outre, la marge opérationnelle 'centrale' de Peugeot a atteint 8,5% (+ 1,2 point de pourcentage en un an), 'du jamais vu depuis 30 ans pour un constructeur automobile du marché de masse', calcule Bernstein, qui écrit encore : 'ces chiffres sont incroyables'.



'Nous considérons PSA comme le constructeur automobile européen le plus intéressant, alors que le rapprochement avec Opel est de nature à transformer la rentabilité et le positionnement à long terme de PSA', peut-on encore lire.





