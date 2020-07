Peugeot : PSA Aftermarket acquiert Amanhã Global pour accélérer dans l'économie circulaire de la pièce de rechange multimarque

Regulatory News:

PSA Aftermarket acquiert la société Amanhã Global et sa plateforme de e-commerce B-Parts.com en prenant une participation majoritaire dans le capital de l’entreprise. L’acquisition de ce leader sectoriel de la pièce de réemploi (Reuse) vise à compléter le dispositif de conquête de PSA Aftermarket dans l’économie circulaire, sous-tendu par un objectif de triplement du chiffre d’affaires d’ici à 2023. Dans le cadre de cette prise de contrôle amicale, la Direction de Amanhã Global, reconnue pour sa compétence et son expertise, est intégralement maintenue dans ses fonctions.

Accostage d’une compétence métier avec une importante base client

Amanhã Global qui rejoint l’écosystème de PSA Aftermarket est une entreprise de droit Portugais, basée à Porto, spécialisée dans la pièce de réemploi. Son périmètre d’action est mondial avec une activité commerciale solidement déployée dans une quinzaine de pays, tant vers des clients BtoB que vers des clients BtoC.

Des développements rapides sont attendus grâce à l’accostage des compétences reconnues de Amanhã Global et de la force du fichier clients de PSA Aftermarket, qui compte plus de 100 000 points de contacts dans le monde entier. Des synergies seront aussi recherchées de manière systémique avec les différentes entités constitutives de l’écosystème de PSA Aftermarket.

Gagner en efficacité et générer des opportunités business nouvelles

Cette acquisition complète le dispositif existant de PSA Aftermarket dans le domaine de la pièce de réemploi (Reuse), qui est un des trois piliers de l’économie circulaire aux côtés de la rénovation (Repair) et de la re-fabrication (Reman), les « 3R » de cette économie en plein développement.

Un accord de partenariat a été signé en janvier 2019 avec INDRA, leader français du réemploi.

Ces deux dispositifs très complémentaires offrent ainsi à PSA Aftermarket une couverture de marché et une expertise de référence au plan international. Ainsi cette acquisition nourrit l’ambition que PSA Aftermarket s’est donnée de tripler son chiffre d’affaires dans le domaine de l’économie circulaire entre 2018 et 2023.

Une pièce pour tous les budgets dans le monde entier, une démarche écoresponsable

L’acquisition de Amanhã Global s’inscrit dans le changement de modèle économique de PSA Aftermarket dont le but est plus que jamais de répondre aux attentes de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque et l’âge de leur véhicule.

Grâce à cette prise de contrôle d’un opérateur de premier plan de l’économie circulaire, PSA Aftermarket entend être en capacité effective de fournir des pièces de rechange automobiles pour tous les budgets, au sein de tous les marchés mondiaux.

Cette démarche contribuera également de manière active à réduire l’empreinte environnementale de PSA Aftermarket et du Groupe PSA, les pièces de réemploi induisant un gain de 100% de matière première par rapport à la fabrication de pièces neuves.

Christophe Musy, Senior Vice President PSA Aftermarket a déclaré : « Notre stratégie consiste à répondre aux attentes de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque et l’âge de leur véhicule. Cet investissement nous permet d’entrer au cœur de la chaîne de valeur des pièces de réemploi, qui constituent un des 3 piliers de l’offre d’économie circulaire. Il renforce ainsi notre offensive globale visant à être leader à la fois sur l’échange standard (Reman), la réparation (Repair), et le réemploi (Reuse), pour pouvoir répondre de manière pertinente et partout dans le monde aux clients soucieux d’une offre de rechange à la fois économique et responsable. Groupe PSA s’inscrit résolument en tant qu’acteur engagé dans la réduction de son empreinte carbone, jusque dans l’entretien des véhicules ».

Manuel Araújo Monteiro et Luis Sousa Vieira, Directeurs Généraux de Amanhã Global ont déclaré : “B-Parts est le leader Européen dans la pièce automobile d’occasion. L’acquisition par PSA est un accord gagnant-gagnant qui va nous permettre de changer de dimension : pour PSA en étant le premier constructeur à prendre position sur une place de marché de la pièce d’occasion et pour B-Parts, une opportunité unique d’accéder au réseau des clients PSA. Cet accord valorise le modèle de B-Parts et va nous permettre d’accélérer notre développement dans des zones géographiques, autres que le marché Européen. C’est notre cible commune pour les prochaines années.”

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com

A propos de Amanhã

La société Amanhã et sa plateforme B-Parts disponible en 9 langues sont le leader Européen du e-commerce de la pièce automobile d’occasion avec plus de 3 millions de pièces en stock disponibles à l’achat. Fondée en 2015 et basée à Porto, au Portugal, B-Parts propose une place de marché performante et transparente en s’appuyant sur l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire et sur la qualité d’un stock de pièces issues du Portugal, d’Espagne, d’Allemagne et des Pays-Bas, avec des ventes en fortes hausses livrées dans plus de 60 pays.

