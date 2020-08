PFEIFFER VACUUM : Jefferies neutre sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2020 621 M 733 M - Résultat net 2020 36,3 M 42,9 M - Tréso. nette 2020 17,3 M 20,4 M - PER 2020 46,7x Rendement 2020 0,66% Capitalisation 1 660 M 1 954 M - VE / CA 2020 2,65x VE / CA 2021 2,47x Nbr Employés 3 298 Flottant 46,5% Graphique PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 134,80 € Dernier Cours de Cloture 168,20 € Ecart / Objectif Haut -6,06% Ecart / Objectif Moyen -19,9% Ecart / Objectif Bas -28,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eric Taberlet Chief Executive & Sales Officer Ayla Busch Chairman-Supervisory Board Wolfgang Ehrk Chief Operating Officer Nathalie Benedikt Chief Financial Officer Ulrich von Hülsen Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG 5.79% 1 954 ATLAS COPCO AB 4.12% 51 898 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 22.35% 45 247 SMC CORPORATION 9.35% 34 545 FANUC CORPORATION -8.07% 33 859 FASTENAL COMPANY 28.63% 27 264