Pfeiffer Vacuum Technology AG : -14% après l'avertissement

L'entreprise basée en Hesse est rattrapée par le décalage de commandes constaté dans les secteurs des semiconducteurs et des revêtements, qui va entraîner un chiffre d'affaires annuel compris entre 620 et 640 M€ et non entre 640 et 660 M€ comme cela était envisagé. La marge opérationnelle avoisinera 10%, alors que le management espérait 11 à 14%. Le CEO, Eric Tarbelet, s'est employé à expliquer qu'il ne s'agit là que d'un décalage de 2019 à 2020.

Cet avertissement, qui n'est pas le premier cette année, ne surprend pas vraiment DZ Bank, qui reste à conserver avec une valorisation de 125 EUR. Toutefois, l'analyste est étonné de l'ampleur de l'impact sur la rentabilité, ce qui explique l'importance de la chute boursière.