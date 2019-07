PFIZER : CONCLUT L'ACQUISITION DE THERACHON

Un programme de début d'essais cliniques pour le traitement de l’achondroplasie complète l'ensemble des maladies rares traitées par Pfizer

Pfizer Inc. (NYSE : PFE) a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition de la société privée de biotechnologie de stade clinique, Therachon Holding AG. Aux termes de cet accord, Pfizer fera l’acquisition de Therachon pour 340 millions de dollars, un paiement supplémentaire de 470 millions de dollars étant subordonné à la réalisation d'étapes clés du développement et de la commercialisation du TA-46, un médicament expérimental pour le traitement de l’achondroplasie, qui est une maladie génétique et la forme la plus fréquente du nanisme disharmonieux. Il n'existe actuellement pas de possibilités de traitement autorisé de l'achondroplasie.

« Therachon, qui fait désormais partie de Pfizer, représente l’engagement depuis 30 ans de notre équipe chargée des maladies rares à développer des médicaments innovants qui répondent à des besoins médicaux importants et non satisfaits de personnes atteintes de ces maladies », a déclaré Seng Cheng, vice-président et directeur scientifique de l'unité de recherche de Pfizer sur les maladies rares. « Grâce à nos moyens scientifiques et à nos capacités de développement de premier plan, nous pensons que nous pouvons faire progresser de manière efficace le développement du TA-46, qui pourrait bien devenir la meilleure thérapie pour le traitement de l’achondroplasie. »

La transaction ne devrait pas avoir d'incidence sur l'orientation financière ajustée actuelle de Pfizer pour 2019.

Les informations contenues dans ce communiqué ont été publiées le 1er juillet 2019. Pfizer n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives sur l’acquisition de Therachon Holding AG (Therachon) et du TA-46 par Pfizer pour le traitement de l’achondroplasie, en incluant ses avantages potentiels, ce qui implique l'existence de risques et d'incertitudes importants qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans de tels communiqués. Les risques et incertitudes comprennent notamment les risques liés à la capacité de concrétiser les avantages attendus de la transaction, notamment la possibilité que les avantages attendus de la transaction ne seront pas concrétisés ou ne seront pas concrétisés dans les délais prévus ; le risque que les activités ne réussissent pas leur intégration ; les perturbations provoquées par la transaction rendant plus difficile le maintien de relations commerciales et opérationnelles ; les passifs inconnus ; le risque de litiges et/ou d'actions entreprises par des organismes de réglementation liés à la transaction ; d'autres effets sur l'activité, notamment les effets de la conjoncture du secteur, du marché, de l'économie, de la politique ou de la réglementation ; les futurs regroupements ou cessions d'entreprises ; les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, notamment la capacité à respecter les critères d'évaluation cliniques escomptés, les dates de début et/ou de fin de nos essais cliniques, les dates de demandes réglementaires, les dates d'autorisation et/ou de lancement réglementaires, ainsi que la possibilité de nouvelles données cliniques défavorables et d'analyses complémentaires défavorables de données cliniques existantes ; le risque que les données des essais cliniques fassent l'objet d'interprétations et d'évaluations différentes par les autorités réglementaires ; le fait que les autorités réglementaires ne soient pas satisfaites de la conception et des résultats des études cliniques ; le fait que, pour le TA-46, les demandes puissent être déposées dans n'importe quelle juridiction ou non, et à quel moment ; le fait que de telles demandes puissent être approuvées ou rejetées par les autorités réglementaires et à quel moment, ce qui dépendra d'une multitude de facteurs, notamment de la constatation que les bénéfices du produit dépassent ses risques connus et de la constatation de l'efficacité du produit et, en cas d'obtention de l'autorisation, le fait qu'un tel produit candidat de thérapie génique aura un succès commercial ou non ; les décisions des autorités réglementaires ayant une incidence sur l'étiquetage, les processus de fabrication, la sécurité et/ou d'autres facteurs susceptibles d'avoir des répercussions sur la disponibilité ou le potentiel commercial d'un tel produit candidat de thérapie génique ; et les développements de la concurrence.

Une description supplémentaire des risques et des incertitudes est fournie dans le rapport annuel de Pfizer sur le Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et dans ses rapports ultérieurs sur le Formulaire 10-Q, y compris dans les sections intitulées « Risk Factors » et « Forward-Looking Information and Factors That May Affect Future Results » de ces rapports, ainsi que dans ses rapports ultérieurs sur le Formulaire 8-K, tous déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et disponibles sur www.sec.gov et www.pfizer.com .

