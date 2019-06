PFIZER : s'empare d'Array BioPharma pour 11,4 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pfizer a annoncé le rachat de la société de biopharmacie spécialisée dans les traitements du cancer, Array BioPharma, pour 11,4 milliards de dollars de valeur d’entreprise. Il propose 48 dollars en numéraire par action de la cible, ce qui représente une prime d’un peu plus de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi. Pfizer prévoit de financer la majeure partie de l'opération au moyen d'emprunts et le reste grâce à sa trésorerie. L'opération devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action de 4 à 5 cents en 2019 et en 2020, être neutre en 2021 et relutif à compter de 2022.Pfizer fournira toute mise à jour de ses prévisions actuelles pour 2019 à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre 2019.L'opération devrait être finalisée au second semestre.