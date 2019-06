Pfizer : acquisition d'Array BioPharma

17/06/2019 | 13:36

Pfizer fait part d'un accord pour l'acquisition d'Array BioPharma, société biopharmaceutique au stade commercial spécialisée dans les médicaments pour traiter le cancer et d'autres maladies à besoins non satisfaits importants.



Le géant de la santé déboursera 48 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 11,4 milliards de dollars. La transaction devrait avoir un effet dilutif sur son BPA en 2019 et en 2020, puis neutre en 2021 et positif à partir de 2022.



L'opération sera financée en majorité par de la dette et dans une moindre mesure par de la trésorerie existante. Soumises aux conditions usuelles, dont le feu vert des autorités de régulation, la finalisation de la transaction est attendue au second semestre.



