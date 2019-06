Pfizer : approbation dans le cancer du sein dans l'UE

24/06/2019 | 13:24

Pfizer annonce que la Commission européenne a approuvé son Talzenna comme monothérapie pour le traitement de patientes atteintes de cancer du sein à mutation de BCRA héritée, localement avancé ou métastatique.



Le laboratoire pharmaceutique explique que ce traitement à prise une fois par jour, alternatif par rapport à la chimiothérapie, s'inscrit dans son 'approche de médecine de précision' pour le développement de médicaments.



Cette approbation, qui suit celle de la FDA américaine en octobre 2018, s'appuie sur une étude de phase III qui a vu Talzenna réduire de 46% le risque de progression de la maladie et plus que doubler le taux de réponse global, comparé à la chimiothérapie.



