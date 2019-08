Pfizer : échec d'une étude sur la drépanocytose

05/08/2019 | 13:14

Pfizer s'est déclaré vendredi 'déçu' des résultats d'une étude de phase III destinée à évaluer l'efficacité d'un nouveau traitement de la drépanocytose et des crises vaso-occlusives qu'elle entraîne.



D'après le géant pharmaceutique américain, les résultats des essais cliniques ont montré que le traitement n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation, mesuré par le biais de la durée d'hospitalisation des patients.



La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui entraîne de vives douleurs et des crises vaso-occlusives (obstruction de la circulation sanguine) pour laquelle il n'existe aujourd'hui qu'un nombre réduit de pistes thérapeutiques.



