Pfizer : feu vert sous conditions de Bruxelles à une cession

11/07/2019 | 13:53

La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition par GlaxoSmithKline (GSK) de la division 'santé grand public' de Pfizer, sous réserve de la cession des activités mondiales de Pfizer dans les antalgiques locaux sous la marque ThermaCare.



Bruxelles craignait en effet que l'acquisition ne réduise la concurrence relative aux antalgiques locaux, ce qui aurait pu entraîner des hausses de prix dans un certain nombre de pays de l'EEE, notamment en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas.



Les antalgiques locaux sous la marque ThermaCare devront être cédés en tant que lot à un acquéreur approprié qui devra être approuvé par la Commission. La décision de Bruxelles est subordonnée au respect intégral des engagements contractés.



