Pfizer : l'accord de joint venture avec GSK est conclu

01/08/2019 | 16:21

L'accord de joint venture qui associe Pfizer et les activités respectives de santé grand public de GlaxoSmithKline a été conclu, ont annoncé les deux groupes.



La nouvelle entreprise, qui opèrera dans le monde entier sous le nom de GSK Consumer Healthcare, est appelée à devenir la plus grande entreprise de médicaments en vente libre au monde, avec des marques emblématiques dans le domaine des analgésiques, des produits respiratoires et des vitamines.



Pfizer détient une participation de 32% dans la coentreprise et GSK, les 68% restants.



GSK a annoncé son intention de séparer la joint venture en tant que société indépendante via une scission de sa participation au profit de ses actionnaires et une cotation de la joint venture sur le marché britannique.



