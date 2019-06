Pfizer : nomination à la tête de l'unité d'oncologie

06/06/2019 | 14:36

Pfizer annonce ce jeudi la nomination de Jeff Settleman, spécialiste des traitements ciblés contre le cancer, à la tête de son unité d'oncologie, où il dirigera la recherche et le développement, de la découverte aux études cliniques.



Jusqu'à présent chez Calico Life Sciences, Jeff Settleman rejoindre Pfizer à compter du 1er juillet.



Diplômé du Massachusetts Institute of Technology et de la Harvard School of Medicine, Settleman s'est spécialisé dans l'épigénétique de la résistance aux médicaments anticancéreux et dans la médecine personnalisée du cancer.





