Pfizer : nomme un ancien de la FDA à son board

28/06/2019 | 13:48

Pfizer annonce ce vendredi la nomination de l'ancien responsable de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Scott Gottlieb, à son conseil d'administration, avec effet immédiat.



Gottlieb, 47 ans, médecin et expert en politique médicale, a été commissaire de la FDA de 2017 à 2019.



'Nous sommes chanceux de voir le Dr Gottlieb rejoindre le conseil d'administration de Pfizer', a déclaré Ian Read, président exécutif de Pfizer. 'L'expertise de Scott dans les domaines des soins de santé, des politiques publiques et de l'industrie constituera un atout pour notre société', a-t-il ajouté.





