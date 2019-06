Pfizer obtient l'homologation d'un biosimilaire d'Avastin de Roche

New York (awp) - Roche va être confronté à un concurrent supplémentaire aux Etats-Unis pour son médicament Avastin. L'autorité sanitaire FDA a donné son feu vert à Pfizer pour la commercialisation de son biosimilaire Zirabev. Ce dernier pourra être administré pour le traitement de certaines tumeurs de l'intestin, des poumons et des reins ainsi que pour le glioblastome (tumeur du cerveau) et le cancer du col de l'utérus, a indiqué Pfizer vendredi.

Avec Herceptin et Rituxan, Avastin est un des trois gros pourvoyeurs de chiffre d'affaires de Roche dont les brevets sont échus. L'an dernier, les ventes d'Avastin ont été sous pression en Europe, mais ont encore atteint un chiffre d'affaires de juste 6,85 milliards de francs suisses. Le groupe américain Amgen commercialise lui aussi un biosimilaire d'Avastin, Msvasi.

rp/vj