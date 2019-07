Pfizer : pourrait fusionner ses génériques et Mylan

29/07/2019 | 11:57

Pfizer serait sur le point de conclure un accord avec Mylan pour fusionner son activité de médicaments hors brevets avec le fabricant de génériques Mylan, d'après le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier.



Le quotidien financier précise que ce rapprochement, qui pourrait être annoncé dès ce lundi, créerait un nouvel ensemble détenu à un peu plus 40% par les actionnaires actuels de Mylan et le reste par ceux de Pfizer.



