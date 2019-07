Pfizer : projet de rapprochement avec Mylan confirmé

29/07/2019 | 14:01

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, le fabricant de génériques Mylan fait part d'un accord pour fusionner avec Upjohn, l'activité de médicaments hors brevets de Pfizer, par une transaction uniquement en actions.



Selon les termes convenus, le nouvel ensemble serait détenu à 43% par les actionnaires actuels de Mylan et à 57% par ceux de Pfizer, et pèserait 19 à 20 milliards de dollars de revenus pro forma 2020, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 7,5 à huit milliards.



'La transaction permettra au nouveau groupe d'étendre significativement la portée géographique du portefeuille existant et du pipeline futur de Mylan vers de nouveaux marchés de croissance où Upjohn dispose d'infrastructures de ventes', explique-t-il.



