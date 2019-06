Pfizer : rachète le fabricant d'anticancéreux Array pour 10,6 milliards de dollars

L'action Array bondissait de 56% à 46,15 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street après cette annonce, se rapprochant du prix de l'offre.

Selon les termes de cette offre amicale, Pfizer propose en effet 48 dollars par action Array, soit une prime de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Pfizer, dont le Lyrica, son traitement phare contre la douleur, est fortement concurrencé, investit dans les traitements anticancéreux et les thérapies géniques.

L'année dernière, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a approuvé le traitement par voie orale d'Array destiné aux patients atteints du cancer de la peau le plus meurtrier.

Le groupe teste également sa trithérapie dans le traitement du cancer colorectal.

La transaction devrait être relutive sur le bénéfice par action à compter de 2022 et aura un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté compris entre quatre et cinq cents cette année et en 2020, a déclaré Pfizer.

L'acquisition devrait être finalisée au second semestre de cette année, a indiqué Pfizer.

(Tamara Mathias à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overtraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARRAY BIOPHARMA INC 0.58% 29.59 107.65% PFIZER 0.61% 42.76 -2.04%