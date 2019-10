Pfizer : relèvement de la fourchette-cible de BPA

29/10/2019 | 13:05

Le géant de la santé Pfizer indique viser désormais un BPA ajusté entre 2,94 et trois dollars (en non plus de 2,76 et 2,86 dollars) et des revenus entre 51,2 et 52,2 milliards (et non plus de 50,5 et 52,5 milliards).



Il a vu son BPA ajusté se tasser de 2% à 75 cents au titre du trimestre écoulé, dépassant néanmoins de 13 cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en repli de 5% à 12,7 milliards de dollars (-3% en termes opérationnels).



En termes opérationnels, les revenus de la division biopharmaceutique ont augmenté de 9%, tirés notamment par les marchés émergents (+15%), alors que ceux d'Upjohn ont chuté de 26% avec la perte d'exclusivité de Lyrica en juillet dernier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.