Pfizer : résultats positifs dans une étude sur le VIH-1

10/07/2019 | 11:00

ViiV Healthcare, filiale de GSK spécialisée dans le VIH, et Pfizer font part de résultats positifs à 48 semaine pour leur étude de phase III Tango, évaluant la bithérapie dolutegravir plus lamivudine chez les adultes vivant avec le VIH-1.



Cette étude a en effet atteint son objectif principal, démontrant la capacité à maintenir un taux de suppression virale chez ses patients par rapport à une trithérapie suivie précédemment et contenant le TAF (tenofovir alafenamide fumarate).



Les deux groupes de santé précisent que les résultats complets de cette étude seront présentés à l'occasion de la 10ème conférence internationale de l'AIDS Society sur la science du VIH, qui se tiendra du 21 à 24 juillet à Mexico.



