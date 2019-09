Pfizer : résultats positifs sur l'Abrocitinib

27/09/2019 | 16:45

Pfizer a présenté ce vendredi les résultats d'une deuxième étude pivot de phase 3 sur son médicament expérimental, l'Abrocitinib, testé chez des patients âgés de 12 ans et plus atteints de dermatite atopique de modérée à sévère.



Les résultats ont montré qu'à la 12e semaine, le pourcentage de patients atteignant chaque critère d'évaluation d'efficacité principal et secondaire, avec l'une ou l'autre des doses d'Abrocitinib, était 'statistiquement significativement supérieur' à celui du placebo.



En outre, un nombre statistiquement significatif de patients a vu se réduire leur prurit dès la deuxième semaine.



Notons par ailleurs que Pfizer a également annoncé le départ de son président exécutif, Ian Read, qui a choisi de prendre sa retraite à la fin de l'année. Albert Bourla va lui succéder à la présidence du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2020. Il conservera également son rôle de directeur général.



