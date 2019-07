Pfizer : révision en baisse des objectifs annuels

29/07/2019 | 15:26

Publiant de façon anticipée ses trimestriels en marge de l'accord avec Mylan, Pfizer indique viser désormais un BPA ajusté entre 2,76 et 2,86 dollars (en non plus de 2,83 à 2,93 dollars) et des revenus entre 50,5 et 52,5 milliards (et non plus de 52 à 54 milliards).



'Cette mise à jour reflète principalement la formation anticipée le 1er août de la coentreprise en santé grand public avec GSK et la finalisation anticipée à court terme de l'acquisition d'Array Biopharma', explique-t-il.



Le groupe de santé a vu son BPA ajusté augmenter de 4% à 80 cents au titre du deuxième trimestre 2019, soit cinq cents de plus que le consensus, pour un chiffre d'affaires en repli de 2% à 13,3 milliards de dollars (+2% en termes opérationnels).



