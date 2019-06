Pfizer : un biosimilaire de l'Avastin de Roche autorisé

28/06/2019 | 16:28

Pfizer annonce ce jour que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son biosimilaire au médicament vedette de Roche, l'Avastin, pour le traitement de cinq types de cancer.



Plus précisément, le feu vert de la FDA concerne le Zirabec pour le cancer colorectal métastatique, le cancer du poumon non à petites cellules, le glioblastome récurrent, le carcinome à cellules rénales et le cancer du col utérin métastatique.





