PFIZER et BioNTech ont obtenu le statut de désignation Fast Track pour 2 de leurs vaccins anti-Covid

Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir reçu le statut de désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) pour deux de leurs vaccins contre le Covid-19. Cette procédure est un processus permettant d'accélérer l'examen des nouveaux médicaments et de faciliter leur développement.