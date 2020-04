Pfizer : commence un essai clinique d'un vaccin Covid-19

22/04/2020 | 16:20

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé que les autorités réglementaires allemandes avaient approuvé l'essai clinique de leur programme de vaccination conjoint pour l'infection par Covid-19.



Le Paul-Ehrlich-Institut a approuvé l'essai clinique de phase 1/2 pour le programme BNT162 que les sociétés développent conjointement. Il s'agit du premier essai clinique d'un vaccin candidat Covid-19 à démarrer en Allemagne.



Pfizer et BioNTech prévoient également de mener des essais pour le BNT162 aux États-Unis après l'approbation réglementaire, ce qui est prévu dans peu de temps.



L'essai de phase 1/2 comprendra environ 200 personnes en bonne santé âgées de 18 à 55 ans.



