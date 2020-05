Pfizer : début d'un essai de vaccin contre le Covid-19

05/05/2020 | 15:00

Le groupe Pfizer annonce que de premiers participants américains ont été injectés, dans le cadre de l'essai clinique de son vaccin candidat contre le Covid-19.



L'essai de phase 1/2 aux États-Unis inscrira jusqu'à 360 personnes dans deux groupes d'âge (18-55 ans et 65-85 ans), dans des sites tels que la NYU Grossman School of Medicine et la University of Maryland School of Medicine.





