PHARMAGEST : GreenSome abaisse son objectif de cours

GreenSome reste à l’Achat sur Pharmagest et abaisse son objectif de cours de 67,3 à 64,7 euros, dans le sillage de son chiffre d’affaires du premier semestre. Celui-ci atteint 76,9 millions d’euros, en croissance de 6,6%. GreenSome note un tassement au niveau de la Division Pharmacie avec un quasi stabilité de l’activité après une progression à périmètre constant de 3,3%. Quant à la Division e-santé, elle fait nettement mieux qu’attendu avec une progression de 29,2% et une accélération au deuxième trimestre. La Division Fintech est la seule à reculer (-14%).La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, bien qu'en progression équivalente les deux trimestres, attire plus attention de GreenSome"En effet, l'activité pour les EHPAD et les HAD/SSIAD se tient mais le groupe parle de ralentissement pour Axigate acquise en juillet 2017 et en charge du développement dans les hôpitaux et notamment les GHT", précise GreenSome."In fine, nous adoptons un biais plus prudent ce qui ne remet pas en cause la dynamique moyen-long terme de Pharmagest", a ajouté GreenSome.