Pharmagest Interactive : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Depuis début mars, face à l'épidémie de Coronavirus COVID-19, le Groupe Pharmagest et sa maison-mère (La Coopérative WELCOOP) ont mis en place un plan de prévention pour assurer la sécurité et la santé de leurs salariés mais également un plan de continuité d'activités pour maintenir un niveau de mobilisation opérationnelle maximale auprès de leurs clients du monde médical, en première ligne dans la gestion de cette crise.

A périmètre comparable (hors cession d'INTECUM et hors acquisition du Groupe ICT et de SVEMU, prise de participation au capital d'I-MEDS, acquisition des activités de CARE SOLUTIONS et création de MALTA BELGIUM), le chiffre d'affaires du Groupe Pharmagest est en retrait de -1,87%.

Les opérations de croissance externe impactent favorablement le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (+4,20% du CA total du Groupe), et notamment le Groupe ICT (consolidé depuis octobre 2019) qui représente 1,79% de la croissance du CA total et MALTA BELGIUM (créée en janvier 2020) qui contribue pour 1,88% du CA total du Groupe.

Les Pôles Pharmacie Belux et Italie sont chacun en retrait par rapport au 1er trimestre 2019. Outre l'effet de la crise sanitaire, ce retrait s'explique par la finalisation du déploiement en équipement informatique des groupements belges ainsi que par les ventes ponctuelles de matériels aux wholesalers italiens, respectivement venues "booster" le 1er trimestre 2019.

Cette Division représente 72,67% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (ESMS) est en croissance de 31,86% à 6,13 M€, portée par l'intégration du Groupe ICT et la création de

MALTA BELGIUM (+1,40 M€ en cumul). A périmètre constant (hors Groupe ICT et MALTA BELGIUM), et retraité de l'impact négatif de la crise sanitaire estimé à 270 K€, la Division progresse de 7,55%.

Cette Division représente 15,72% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions e-Santé , peu impactée par la crise sanitaire actuelle, enregistre un chiffre d'affaires de 4,09 M€ en progression de 10,75% par rapport au 1 er trimestre 2019.

L'intégration d'I-MEDS contribue à la croissance du chiffre d'affaires ; à périmètre constant, la Division progresse de 8,22%. Malgré la crise actuelle, le niveau d'activités se maintient ; les équipes R&D notamment garantissent la continuité et la qualité de services et poursuivent les développements des projets en cours.

Cette Division représente 10,50% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Fintech affiche un chiffre d'affaires de 0,44 M€ en progression de 10,66%. Après un bon début d'année, l'activité s'est ralentie avec l'application des mesures de confinement. Cette Division représente 1,12% du CA global du Groupe Pharmagest.

L'impact de l'épidémie sur le chiffre d'affaires global du Groupe Pharmagest du 1er trimestre 2020 est évalué à 2,4 M€, les Divisions Solutions Pharmacie Europe (-2 M€) et ESMS (-270 K€) étant les principales concernées. Hors COVID, la progression du chiffre d'affaires du Groupe sur le 1er trimestre 2020 aurait été de 8,52%.

Perspectives 2020

Pour 2020, dans le contexte actuel, le Groupe Pharmagest ne fait pas de prévisions. Les atouts majeurs de son Business Model, notamment la forte récurrence de son chiffre d'affaires (66%) et de sa marge brute (68%), son excellente structure bilancielle ainsi que la diversité de ses activités liées à la santé, lui permettent toutefois d'être confiant dans ses capacités à faire face à cet épisode de crise sans précédent.

Dans ce contexte exceptionnel, le Groupe Pharmagest reste vigilant aux instructions des pouvoirs publics et instances nationales et a activé son plan de reprise d'activités dès le 11 mai. Les plans d'actions engagés pour soutenir et accompagner les clients du Groupe (pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville) se poursuivent et sont régulièrement adaptés suivant les besoins exprimés par les professionnels de santé, toujours dans le respect des règles énoncées pour la sécurité des collaborateurs et des clients.

La crise sanitaire actuelle a révélé la nécessité de renforcer les moyens des systèmes de santé : moyens humains, matériels et informatiques.

La Passerelle Numérique de Santé du Groupe Pharmagest, actuellement en cours de déploiement à Marseille, est le parfait exemple de ce qui sera demain la norme. Innovation majeure, la Passerelle offre, en partage et de manière fluide et sécurisée, les flux d'informations de santé, entre les hôpitaux, les établissements et professionnels de santé, à la ville comme à l'hôpital.