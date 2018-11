Pharmagest Interactive : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

Villers-lès-Nancy, le 14 novembre 2018 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018 : + 19,20 %

 CA 9 mois : + 15,69 %

 Perspectives très favorables à l'international

En M€ (Normes IFRS 15) 2018 2017 Variation 1er trimestre 34,59 30,83 + 12,19 % 2ème trimestre 37,56 32,44 + 15,81 % 3ème trimestre (non audité) 35,43 29,72 + 19,20 % Cumul 9 mois 107,58 92,99 + 15,69 %

 Le Groupe applique la norme IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients» depuis le 1er janvier 2018. Toutes les données chiffrées présentées dans ce communiqué sont retraitées de l'impact de l'application de la norme IFRS 15. Au 3ème trimestre 2018, l'impact de l'application de la norme IFRS 15 pour le Groupe est de 5,03 M€ de retraitement. En cumul au 30.09.2018, l'impact de l'application de la norme IFRS 15 pour le Groupe est de 16,96 M€ de retraitement. Ces variations proviennent quasi exclusivement de la Division Fintech, l'impact sur les autres activités étant non significatif.

 Le Groupe Pharmagest affiche de belles performances au 3ème trimestre 2018 : son chiffre d'affaires atteint 35,43 M€ en progression de 19,20% comparativement au chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 (29,72 M€). A périmètre constant (retraitement de CAREMEDS-MULTIMEDS, AXIGATE, MACROSOFT HOLDING), le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 est de 34,09 M€ ce qui représente déjà un bon niveau de croissance de 14,69% vs le T3 2017.

 Toutes les Divisions du Groupe Pharmagest progressent : chacune contribue à ce développement.

 Sur les 9 mois de 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 107,58 M€ en progression de 15,69% par rapport aux 9 premiers mois de 2017. A périmètre constant (hors acquisition de CAREMEDS-MULTIMEDS, AXIGATE, MACROSOFT HOLDING), ce chiffre d'affaires cumulé est de 101,11 M€ en progression de 8,74% par rapport aux 9 premiers mois de 2017.

********

Point sur l'activité au 30 septembre 2018

 La Division Solutions Pharmacie Europe est en progression de +14,63% (vs T3 2017) avec un chiffre d'affaires de 27,20 M€. Au 30 septembre 2018, la Division maintient un bon niveau de croissance (+11,77% par rapport au 30.09.2017) avec un chiffre d'affaires de 83,53 M€ ; le Pôle Pharmacie Italie contribue pour 3,65 M€ depuis son intégration au 01.04.2018. Le chiffre d'affaires de cette Division représente 77,65% du chiffre d'affaires global du Groupe.

 La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux confirme sa très forte dynamique sur ce 3ème trimestre 2018 : l'activité progresse de 61,36% et atteint un chiffre d'affaires de 5,10 M€. Cette excellente performance est portée par les effets de la structuration commerciale des entités MALTA/DICSIT et l'intégration des premiers résultats du déploiement de la solution AXIGATE dans le cadre de l'appel d'offres du GHT d'Armor remporté en 05.2018 (1,9 M€ sur le T3 2018). Au 30 septembre 2018, cette Division affiche un chiffre d'affaires de 13,95 M€, en progression de 47,64% par rapport au 30.09.2017, ce qui représente 12,97% du chiffre d'affaires global du Groupe.

 La Division Solutions e-Santé réalise un chiffre d'affaires de 2,76 M€ en progression de 8,71% par rapport au 3ème trimestre 2017. Le Pôle e-Connect, qui bénéficie de l'impact de la mise en place du DMP (Dossier Médical Partagé), y contribue à hauteur de 2,09 M€. Au 30.09.2018, l'activité de cette Division ressort à 8,83 M€ (dont 0,95 M€ du fait de l'intégration de CAREMEDS-MULTIMEDS) en progression de 13,33% par rapport au 30.09.2017, ce qui représente 8,21% du chiffre d'affaires global du Groupe.

 La Division Fintech poursuit sa progression sur le 3ème trimestre 2018 au rythme observé à fin juin soit +25% (chiffre d'affaires de 0,37 M€). Cette Division affiche au 30 septembre 2018 un chiffre d'affaires de 1,27 M€ comparativement aux 1,01 M€ au 30.09.2017, ce qui représente 1,18% du chiffre d'affaires global du Groupe.

Evénements récents survenus depuis le 30 septembre

Dans le cadre de sa stratégie de construction d'un écosystème global européen, le Groupe continue le développement de briques technologiques supplémentaires pour toucher de nouveaux utilisateurs. Ainsi, sa filiale MALTA INFORMATIQUE a récemment confirmé le lancement d'une solution innovante de téléconsultation pour EHPAD : une solution efficace à la désertification médicale qui vise l'amélioration de la continuité des soins et facilite la communication entre le patient et son entourage (médical et familial).

Parallèlement, le Groupe Pharmagest choisit d'ouvrir sa plateforme de santé et de se constituer un véritable portefeuille de collaborations partenariales. Dernièrement, le Groupe a annoncé la signature de partenariats stratégiques déterminants :

 l'accord avec le Groupe Korian (qui gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile) : le Groupe Pharmagest assoit sa position d'acteur de référence en solutions innovantes facilitant l'assistance à l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et permet à son offre CareLib de démontrer concrètement la digitalisation de la santé à domicile ;

 en s'engageant auprès du CHRU de Nancy dans la mise en place de la télésurveillance de ses patients atteints d'insuffisance rénale chronique via sa solution eNephro, le Groupe démontre l'efficience de sa solution de télémédecine et d'intelligence artificielle appliquée à une maladie chronique. Par ailleurs, l'éligibilité de ce dispositif médical au programme ETAPES piloté par la DGOS (Direction Générale de l'Offre de Soins) qui assure la prise en charge financière et le remboursement par la sécurité sociale du suivi

des patients greffés et dialysés en UAD et UDM (Unité Autonome de Dialyse et Unité de Dialyse Médicalisée) consacre l'originalité et l'innovation de cette technologie et conforte les ambitions du Groupe Pharmagest de développement et d'expérimentation de nouvelles solutions de télémédecine et de télésurveillance ;

 en associant son expertise logicielle à celle de Cegedim, ces deux acteurs majeurs de l'innovation technologique au service de la santé vont proposer un système d'informations de santé fiable et sécurisé, assurer l'interopérabilité pour tous les professionnels de santé, en ville comme à l'hôpital, et ainsi contribuer à l'efficience du parcours de soins en France et à l'amélioration de la prise en charge des patients.

Perspectives

La solide croissance enregistrée jusqu'à présent se traduira positivement dans les résultats de l'exercice 2018 et la direction du Groupe Pharmagest est confiante quant à la tenue de ses objectifs sur la fin de l'année.

En Europe, le Groupe Pharmagest accentue sa politique de communication et de présentation de ses solutions innovantes et poursuivra sa politique de partenariats technologiques stratégiques.

A l'international, les récentes évolutions des offres du Groupe ouvrent la voie à de nouveaux débouchés et marquent de nouvelles perspectives de croissance pour ses activités en dehors de l'Europe. Le Groupe a confirmé sa prochaine participation aux salons MEDICA de Düsseldorf (12-15.11.2018) et CES Las Vegas (8-11.01.2019) et entend profiter de la récente récompense décernée à la Box Noviacare™ au salon mondial de l'électronique de Hong Kong (meilleur produit de l'année et médaille d'or de la catégorie

Innovation et Technologie) pour renforcer la visibilité de son offre et consacrer la pertinence de ses solutions. Cette reconnaissance permet d'envisager des perspectives prometteuses, en particulier sur la zone Asie, pour toutes ses technologies innovantes.

Calendrier financier :

- Publication du chiffre d'affaires 2018 : le 14 février 2019

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un cœur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..

Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Division FinTech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr