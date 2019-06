Pharmagest Interactive : Finalisation de la prise de participation au capital de la société italienne Pharmathek

Villers-lès-Nancy, le 05 juin 2019 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Finalisation de la prise de participation au capital de la société

italienne Pharmathek

Le Groupe Pharmagestannonce ce jour la finalisation de sa prise de participation au capital de Pharmathek. Grâce à cette opération, le Groupe Pharmagest va renforcer son portefeuille d'offres et d'activités dans la robotisation des officines, consolider sa position en Europe, et accélérer son développement en Italie.

Selon les termes de l'accord, le Groupe Pharmagest a cédé 100% de sa filiale Intecum à Pharmathek et parallèlement, a souscrit à une augmentation de capital qui porte sa participation au capital de Pharmathek à hauteur de 49%.

Pharmathek, entreprise italienne, est spécialisée dans le développement, la fabrication et l'installation de robots adaptés à toutes les pharmacies. En Europe, Pharmathek a installé à ce jour plus de 300 robots. Pharmathek équipe près de 60 pharmacies en France et est leader en Italie sur ce marché. Pharmathek est aussi présent en Allemagne, en Suisse et en Espagne.

L'offre de Pharmathek, qui s'adresse aux moyennes et grandes pharmacies, est complémentaire à l'offre d'Intecum, qui commercialise le robot d'officine SELLEN, à destination des petites officines.

Le Groupe Pharmagest dispose désormais d'un pôle robotique complet pour toutes les tailles de pharmacies en France et en Europe.

Dominique PAUTRAT, Directeur Général du Groupe Pharmagest, déclare : « Nous sommes ravis du succès de l'opération. Le rapprochement de Pharmagest et Pharmathek constitue une des alliances les plus fortes sur le marché de la robotisation en officine. A deux, nous allons profiter d'une clientèle plus étendue, et d'opportunités de vente croisée en Italie, en France et dans les autres pays d'Europe où les deux entreprises sont implantées. »

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration du Groupe Pharmagest, ajoute :

Les enjeux liés à la robotisation des officines sont très forts. Cela permet un gain de temps, un gain de place et in fine de donner plus de temps au pharmacien au comptoir, pour sa relation avec le patient. Nous sommes heureux de la finalisation de cette opération, qui vient compléter la gamme existante d'Intecum avec des solutions qualitatives et technologiques pointues qui seront mises à dispositions des officines, quelle que soit leur taille, partout en Europe. »

Alexander VON LIECHTENSTEIN, Président de Pharmathek, conclut : « Je suis très fier de ce partenariat unique avec le Groupe Pharmagest. Celui-ciassocie les forces respectives de nos deux groupes et permet de proposer la gamme de robots la plus complète du marché en Europe. Nous sommes ravis de ce rapprochement qui va nous permettre de franchir une étape majeure dans notre développement européen, pour le plus grand bénéfice de nos clients pharmaciens.»