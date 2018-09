Pharmagest Interactive : La solution eNephro remboursée par la sécurité sociale et nouveau partenariat (CHRU Nancy)

Villers-lès-Nancy, le 18 septembre 2018 - 18 :00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

TELESURVEILLANCE ENEPHRO

REMBOURSEMENT PAR LA SECURITE SOCIALE ET

PARTENARIAT AVEC LE CHRU DE NANCY

Le Groupe Pharmagest (Euronext Paris - B - FR0012882389) annonce que sa solution de télésurveillance de l'Insuffisance Rénale Chronique qu'elle développe depuis 2013, eNephro, est éligible au programme ETAPES et sera par conséquent remboursée par la sécurité sociale pour ses modules de suivi de patients dialysés en Unité Autonome de Dialyse (UAD), en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) et en post greffe. Il annonce également un partenariat avec le CHRU de Nancy autour de cette solution technologique innovante.

 eNephro devient le premier dispositif médical de télésurveillance des patients insuffisants rénaux chroniques aux différents stades de la pathologie à être pris en charge par la sécurité sociale sur le suivi des dialyses en UAD, UDM et greffes.

 Véritable aboutissement de l'étude débutée en 2013 dans le cadre de l'Appel à Projet e-Santé 2 portée par DIATELIC, filiale e-Santé du Groupe Pharmagest, étude qui regroupait les CHRU de Nancy, Bordeaux et Lille et les associations ALTIR et AURAD Aquitaine.

 Avec une file active de plus de 1200 patients transplantés, le service de néphrologie du CHRU de Nancy s'engage dans la mise en place de la télésurveillance de ses patients via la solution eNephro développée par le Groupe Pharmagest.

 Un aboutissement qui conforte la stratégie de croissance basée sur l'innovation développée par le Groupe Pharmagest depuis plus de 10 ans.

 Le Groupe démontre ainsi l'efficience de sa solution de télémédecine appliquée à une maladie chronique, telle l'insuffisance rénale, comparativement à une prise en charge traditionnelle.

eNephro : une solution innovante pour un nouveau modèle organisationnel

L'originalité et l'innovation de la solution eNephro résident dans la mise en place d'un modèle organisationnel optimal, conduisant à l'intégration de l'ensemble des acteurs de la prise en charge (médecin traitant, néphrologues et équipes de dialyse, pharmaciens, transplanteurs, infirmiers, aides-soignants) dans un programme global centré autour du patient.

La mise en place d'organisations nouvelles, reposant sur des technologies innovantes de l'information et de la communication, et le partage et l'échange de données médicales du patient (DMP, messagerie sécurisée) représentent une formidable opportunité d'apporter aux patients atteints de maladies chroniques une prise en charge collaborative et de qualité.

eNephro: une plateforme complète remboursée par la sécurité sociale sur le suivi des patients greffés et dialysés en UAD et UDM

Le développement de la télémédecine fait actuellement l'objet d'une volonté politique forte, qui se traduit en particulier par l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le programme ETAPES (Expérimentations de financement de la Télémédecine pour l'Amélioration des Parcours En Santé) piloté par la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) a pour objectif de favoriser l'implantation de la télémédecine et son financement. Le volet télésurveillance de ce

programme porte sur le télésuivi de cinq pathologies chroniques (insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, diabète et arythmies).

La solution eNephro, éditée par DIATELIC (filiale e-Santé du Groupe Pharmagest), est référencée par la DGOS depuis mai 2018 comme solution pour la télésurveillance de l'Insuffisance Rénale Chronique,

marquée CE.

eNephro est par ailleurs, à ce jour, la seule solution qui propose une plateforme avec des Accompagnements pour tous les traitements de suppléance.

Dans le cadre de la prise en charge financière d'eNephro par le programme ETAPES, seuls les patients suivis en post greffe et dialysés en centre léger, seront remboursés. Le nombre d'Insuffisants Rénaux Chroniques en France qui pourraient bénéficier de la télésurveillance, prise en charge dans le cadre du programme ETAPES, est ainsi de l'ordre de 38 000 transplantés et 20 000 dialysés.

La télésurveillance médicale demeurant dans le cadre expérimental ETAPES pour une durée de 4 ans, le Groupe Pharmagest travaille à intégrer davantage de paramètres dans le champ du remboursement.

Partenariat avec le CHRU de Nancy

Avec une file active de plus de 1200 patients transplantés, le service de néphrologie du CHRU de

Nancy, sous la responsabilité du Professeur Luc FRIMAT, s'est engagé dans la mise en place de la télésurveillance de ces patients à domicile afin de sécuriser et d'optimiser leur prise en charge. Le

programme ETAPES permet une continuité pour les patients suivis dans l'étude eNephro et un nouveau service pour ceux (répondant aux critères) qui le désirent. Le suivi médical sera effectué par les professionnels de santé du CHRU de Nancy en lien avec les patients télésurveillés à distance et leurs médecins généralistes référents.

Engagé dans les projets de télémédecine depuis plusieurs années dans différents domaines (TéléAVC, téléexpertises neuroradiologiques, télérégulation, téléconsultations gériatriques, anesthésiques, dermatologiques…), le CHRU de Nancy s'implique dans le suivi des patients à domicile par la mise en place de dispositifs de télésurveillance et notamment la solution eNephro développée par le Groupe Pharmagest pour l'insuffisance rénale chronique.

Disease Management et e-Santé : perspectives prometteuses pour le Groupe Pharmagest

Face aux évolutions sociales, démographiques et épidémiologiques, le « disease management »

devrait connaitre un fort développement dans les prochaines années partout en Europe, d'autant que cela permet d'améliorer le suivi des personnes présentant une maladie chronique, et de

répondre au nécessaire besoin de rationalisation et de standardisation des soins dans un cadre financier contraint.

A l`instar d'eNephro, véritable outil de pilotage de programme de Disease Management, les différentes solutions innovantes développées par le Groupe Pharmagest ainsi que les expériences menées ont pour objectif de montrer la pertinence médicale et économique de ces solutions de télémédecine et de télésurveillance (tels que les systèmes experts prédictifs de l`évolution de la pathologie de malades chroniques, ou encore le suivi de l'observance et la sécurisation du circuit du médicament).

A propos du Groupe Pharmagest - Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un cœur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des patients et des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes….

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

