Pharmagest Interactive : MALTA INFORMATIQUE se diversifie dans les maisons, centres et pôles de santé avec sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe ICT

Le Groupe ICT est reconnu pour la qualité de ses solutions et son professionnalisme qui lui ont permis de fidéliser une clientèle variée de professionnels de santé partout en France. Le Groupe ICT poursuit ses innovations et propose désormais Chorus Community (premier réseau social dédié aux professionnels de santé) pour répondre aux besoins des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé).

Créé en 2004 et dirigé par Jean-Frédéric SCHWAAB et Véronique TOURLONIAS, le Groupe ICT propose Chorus, inventeur de la première solution logicielle en ligne et pluridisciplinaire. La plateforme Chorus est certifiée ISO HDS. Associée à un bouquet de services complet, elle permet de répondre aux besoins de tous les professionnels de santé de premiers recours exerçant seuls, en cabinet ou regroupés en structures pluridisciplinaires telles que les maisons, centres et pôles de santé.

MALTA INFORMATIQUE, filiale du Groupe Pharmagest (La Coopérative WELCOOP), annonce la finalisation de sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe ICT, éditeur et hébergeur de solutions pluriprofessionnelles en ligne (maisons, centres et pôles de santé) et se positionne ainsi sur cette nouvelle spécialité, très complémentaire avec ses activités actuelles.

Acquisition de 70% du Groupe ICT, éditeur et hébergeur de logiciels en ligne pour les maisons, centres et pôles de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les professions libérales de santé.

Maisons, centres, pôles de santé et bientôt CPTS : une réponse des pouvoirs publics à la désertification médicale

Pour répondre à la problématique de la désertification médicale en France, les maisons, centres et pôles de santé se développent partout sur le territoire. Ces structures permettent le regroupement géographique et fonctionnel de professionnels de santé.

Les pouvoirs publics ont récemment souhaité élargir encore davantage l'offre de soin sur le territoire, avec la création prochaine de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Ces communautés visent à faciliter la coordination des soins ambulatoires au bénéfice des patients et à améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé libéraux dans chaque territoire. Chaque CPTS aura vocation à réunir des professionnels de premier et de deuxième recours (médecins généralistes et d'autres spécialités, infirmières, etc) et, le cas échéant, des acteurs médico-sociaux ou sociaux, qui interviendront ensemble pour fluidifier le parcours de soins des patients.

Ensemble, PHARMAGEST, MALTA INFORMATIQUE et le Groupe ICT deviennent le seul acteur capable de proposer une offre complète à tous les professionnels de santé, qu'ils soient en ville, en établissements médicaux, regroupés en structures ou à l'hôpital…

Grâce à cette acquisition stratégique, le Groupe Pharmagest devient l'un des rares acteurs européens capable de proposer une offre complète de solutions innovantes, à tous les professionnels de santé, quelles que soient leurs organisations ou structures (cabinet libéral, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, maisons de retraite, maisons, centres et pôles de santé, hôpitaux, et bientôt CPTS) pour les aider à couvrir tous leurs besoins, des plus simples aux plus complexes, et nécessitant une solution sur- mesure.

Une offre élargie et complémentaire au service de la coordination des soins par les professionnels de santé

Avec cette acquisition, la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest entre dans une nouvelle dimension et devient un acteur important sur le marché de solutions informatiques innovantes pour les établissements, les structures et les territoires de santé avec :

Une offre de logiciels métiers très complète.

Des outils numériques de type communauté médicale et réseau social de santé ( Chorus Community ® ou DoctoDispo ® développés par ICT) qui permettent d'assurer la meilleure coordination multi-intervenants des prises en charge sur un territoire. Ces outils vont pouvoir être progressivement étendus aux professionnels de santé équipés des solutions MALTA INFORMATIQUE et DICSIT INFORMATIQUE.

Coordination médicale entre EHPAD/hôpital/SSIAD et maisons, centres, pôles de santé et professionnels de santé non regroupés.