Pharmagest : eNephro remboursée par la Sécurité Sociale

Données financières (€) CA 2018 147 M EBIT 2018 40,2 M Résultat net 2018 26,0 M Trésorerie 2018 38,9 M Rendement 2018 1,37% PER 2018 34,44 PER 2019 30,31 VE / CA 2018 5,75x VE / CA 2019 5,22x Capitalisation 883 M

Tendances analyse technique PHARMAGEST INTERACTIVE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 58,0 € Ecart / Objectif Moyen -0,34%

Dirigeants Nom Titre Dominique Pautrat Chief Executive Officer, Director & Head-Pharmacy Thierry Chapusot Chairman & Investor Relations Contact Jean-Yves Samson Chief Financial Officer Head-Investor Relations Gregory Rousseau Technical Director-Research & Development Thierry Ponnelle Director, Managing Director-Sales & Marketing

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PHARMAGEST INTERACTIVE 32.42% 1 026 ORACLE CORPORATION 3.70% 195 793 SAP 10.43% 147 815 INTUIT 42.90% 58 323 SERVICENOW INC 47.16% 34 303 HEXAGON 25.09% 19 707