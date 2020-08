Pharmaron Beijing Co., Ltd. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières CNY USD EUR CA 2020 4 806 M 689 M 585 M Résultat net 2020 847 M 121 M 103 M Tréso. nette 2020 3 303 M 473 M 402 M PER 2020 89,8x Rendement 2020 0,21% Capitalisation 79 873 M 11 442 M 9 724 M VE / CA 2020 15,9x VE / CA 2021 12,7x Nbr Employés - Flottant 83,1% Prochain événement sur PHARMARON BEIJING CO., LTD 27/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 111,42 CNY Dernier Cours de Cloture 105,15 CNY Ecart / Objectif Haut 17,5% Ecart / Objectif Moyen 5,97% Ecart / Objectif Bas -5,60% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bo Liang Lou Chairman & Chief Executive Officer Kexin Yang Chairman-Supervisory Board & Vice President Xiao Qiang Lou Chief Operating Officer & Executive Director Shing Chung Li Chief Financial Officer & Board Secretary Hua Yang Chief Scientific Officer