Pharmasimple : LES DIRIGEANTS DE PHARMASIMPLE SE RENFORCENT AU CAPITAL

LES DIRIGEANTS DE PHARMASIMPLE SE RENFORCENT AU CAPITAL

Bruxelles, Belgique, le 27 août 2018,

Michael Willems, Président-directeur Général et co-fondateur de Pharmasimple, et Annabelle Willems, co-fondatrice, annoncent aujourd'hui s'être renforcés au capital du leader français de la parapharmacie en ligne. Les dirigeants ont acquis des titres directement sur le marché, et détiennent désormais 39% du capital de Pharmasimple, contre 34% auparavant.

Ce rachat d'actions témoigne à nouveau de la confiance affichée du management dans la stratégie mise en œuvre, visant à devenir rapidement l'un des leaders du secteur en Europe. Confortés par les fortes perspectives de développement de Pharmasimple, les dirigeants envisagent de continuer à se renforcer au capital de la société dans les prochains mois.

Par ailleurs, le Groupe poursuit actuellement ses discussions avec différents partenaires ou concurrents en vue de réaliser une acquisition. « Nous sommes convaincus que le meilleur est à venir pour Pharmasimple », a déclaré Michael Willems.

A propos de Pharmasimple :

Pharmasimple, spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2017, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 19,1 M€. La société ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Les titres de Pharmasimple sont inscrits sur le Marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

