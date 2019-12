PHARMASIMPLE : réalise une augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pharmasimple, un spécialiste de la distribution de produits pharmaceutiques, a annoncé avoir achevé une augmentation de capital avec droit de priorité pour un montant de 5 millions d'euros. L'opération, lancée le 20 novembre dernier, s'est achevée plus tôt qu'attendue et aboutit à la création de 1 108 647 actions nouvelles. Au total, le capital social de Pharmasimple est désormais composé de 2 667 866 actions.L'allocation des actions nouvelles Pharmasimple se répartit comme suit: 718 657 ont été souscrites dans le cadre de la Tranche Prioritaire, soit 65% des actions nouvelles à émettre; les 389 990 actions nouvelles restantes ont été souscrites dans le cadre de la Première Phase de la Tranche Libre réservée à Monsieur et Madame Michaël Annabelle Willems, fondateurs de l'entreprise, et aux sociétés Junior Invest SPRL et AM Consultancy SPRL, contrôlées par eux."Le produit de l'augmentation de capital permettra à Pharmasimple de poursuivre sereinement sa croissance et de conforter sa position de leadership dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques ", a déclaré Michael Willems, le PDG de Pharmasimple.