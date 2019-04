Pharmasimple : Clôture du contrat de liquidité du groupe Pharmasimple avec la société Louis Capital Markets

Clôture du contrat de liquidité du groupe Pharmasimple

avec la société Louis Capital Markets

Bruxelles (Belgique), le 1er avril 2019, 18h

Le contrat de liquidité conclu entre la société Pharmasimple, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS) et Louis Capital Markets a été clôturé le 29 mars 2019 après Bourse.

Pour mémoire, Pharmasimple avait mis en œuvre ce contrat de liquidité le 30 novembre 2017 pour une durée initiale d'un an renouvelable par tacite reconduction. La société Pharmasimple et son actionnaire Junior Invest SPRL avaient conclu avec Louis Capital Markets un contrat de liquidité tripartite conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des Marchés financiers par décision du

21 mars 2011.

Junior Invest SPRL n'a plus vocation à poursuivre le contrat compte tenu de la liquidité naturelle du titre Pharmasimple.

Il est rappelé qu'au 29 mars 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 4122

- Solde en espèces du compte de liquidité : 37 098 €

Prochaine publication :résultats annuels 2018 : vendredi 26 avril 2019 après Bourse

Contacts :

Société Michael Willems michael@pharmasimple.com Communication Gilles Broquelet 01 80 81 50 01 gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.