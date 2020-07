Doublement du chiffre d'affaires au S1 2020 : 30,2 M€ (+111%)

Accélération de la croissance au 2 ème trimestre : + 124%

Contribution soutenue des plateformes d'e-commerce : + 44%

Impact favorable de la crise sanitaire sur les commandes de produits de prévention

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 21 juillet 2020, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente son chiffre d'affaires du 1er semestre en très forte progression.

Le détail par trimestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2020 2019 Variation 1er trimestre 10,1 5,4 + 89 % 2ème trimestre 20,1 8,9 + 124 % Total 1er semestre 30,2 14,3 + 111 %

*Chiffres non audités

Activité du Q2 2020 en forte augmentation

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 a amplifié la croissance déjà forte du 1er trimestre et intègre uniquement de la croissance organique, la dernière acquisition de 1001Pharmacies.com ayant commencé à être consolidée en avril 2019.

La hausse à compter de la mi-mars 2020 des commandes de produits de prévention pour lutter contre la pandémie au Covid-19 a participé au développement de l'activité et notamment des ventes réalisées auprès d'hôpitaux, institutions gouvernementales et grands groupes, prouvant la capacité de Pharmasimple à s'approvisionner rapidement selon les demandes pour l'ensemble des produits liés au domaine paramédical. Le chiffre d'affaires de cette activité a plus que triplé au 2ème trimestre pour atteindre 13,7 M€.

En parallèle, Pharmasimple a bénéficié de la dynamique de ses plateformes d'e-commerce. Le trafic total sur l'ensemble de ses plateformes a augmenté sur le 1er semestre de 54% en comparaison avec l'année précédente avec une augmentation de 74% du trafic naturel (dont 167% pour le seul site Pharmasimple.com). Cette croissance de trafic a permis une hausse au second trimestre de 33% du nombre de commandes et une progression du chiffre d'affaire sur la période de 44% incluant une hausse du panier moyen.

Conformément à ce que Pharmasimple avait annoncé par communiqué de presse le 26 juin dernier, le Groupe a atteint à fin juin 2020 le seuil des 30 M€ de chiffre d'affaires et par conséquent, dépassé sur les six premiers mois de l'exercice 2020 le chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble de l'année 2019, soit 28,1 M€.

Perspectives

Pharmasimple prévoit pour la seconde partie de l'année la poursuite de la bonne orientation de son activité avec une augmentation du nombre de commandes internet et le maintien d'une dynamique positive autour des produits B2B.

Grâce à la forte hausse d'activité permettant une meilleure absorption des coûts fixes et des conditions d'achat plus avantageuses, Pharmasimple confirme un EBITDA positif pour le 1er semestre 2020 (vs. négatif en 2019)

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020 : 14 Octobre 2020 après bourse

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr



