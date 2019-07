Très bonne orientation des ventes e-commerce : + 88%

Contribution de 1001Pharmacies au 2ème trimestre 2019

La Louvière (Belgique), le 30 juillet 2019, 7h - Pharmasimple, parapharmacie en ligne leader en France, présente, comme annoncé, un chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 en forte progression.



Le détail par trimestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2019 2018 Variation 1er trimestre 5,4 4,3 + 25 % 2ème trimestre 8,9 4,4 + 104 % Total 1er semestre 14,3 8,7 + 64 %

*Chiffres non audités

Activité du Q2 2019 en nette progression : + 104%

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019 fait plus que doubler par rapport au 2ème trimestre 2018. Il intègre pour 1,25 M€ de contribution de 1001pharmacies consolidée à partir d'avril 2019. A périmètre constant, la croissance organique est très solide à +75%, portée par les très bonnes performances des activités historiques de Pharmasimple ainsi que Parapharmazen (intégrée en Avril 2018).

Pharmasimple recueille ainsi les fruits de la dynamique de son développement internet visant à recourir prioritairement au référencement naturel (SEO) et à apporter davantage de trafic gratuit pour favoriser la croissance interne et à consolider le secteur par des acquisitions ciblées lui permettant de mutualiser ses coûts.

Sur le 1er semestre Pharmasimple réalise une croissance de 64% ramenée à 40% à périmètre constant, c'est à dire en isolant le chiffre d'affaire de Parapharmazen sur le 1er trimestre et de 1001pharmacies sur le 2ème trimestre.

Perspectives 2019 : vers la profitabilité opérationnelle

Pharmasimple prévoit pour la seconde partie de l'année la poursuite de la bonne orientation de son activité avec une augmentation forte du nombre de commandes internet et une évolution favorable du panier moyen.

Le Groupe va continuer en 2019 l'intégration de ses plateformes d'e-commerce pour améliorer la productivité des opérations et réduire les coûts directs. Avec une meilleure absorption des coûts fixes par les volumes, une diminution des charges variables, reprenant principalement le coût de préparation des colis et les dépenses de référencement internet, Pharmasimple prévoit une amélioration rapide de sa marge brute et anticipe l'atteinte d'une exploitation profitable dès le second semestre 2019.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2019 : 18 Octobre 2019 avant bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le

