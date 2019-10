Hausse de 64,4% du chiffre d'affaires semestriel

Amélioration de 0,6 M€ de la marge brute qui atteint 1,7 M€

Hausse modérée des charges de personnel (+0,2M€) et des autres charges externes (+0,2M€) malgré la forte croissance de l'activité

« Les six premiers mois de l'exercice 2019 confirment la pertinence des choix stratégiques de Pharmasimple de recentrer la vente de ses produits parapharmaceutiques via les sites d'e-commerce et d'atteindre une taille critique dans ce mode de distribution. Les rachats successifs de Parapharmazen et de 1001Pharmacies donnent aujourd'hui au Groupe les moyens de ses ambitions. La réduction de la dépendance aux référencements payants et les efforts continus de productivité permettent à Pharmasimple de diviser par deux sa perte d'EBITDA au 1er semestre 2019 » déclare Michael Willems, PDG de Pharmasimple.

La Louvière (Belgique), le 18 octobre 2019, 18h - Pharmasimple, parapharmacie en ligne leader en France, présente ses comptes semestriels 2019.

Données non auditées - en M€ 06.2019 06.2018 Variation Chiffre d'affaires 14,3 8,7 + 64,4% Marge brute (*) 1,7 1,1 + 58,7% EBITDA (0,3) (0,6) ns Résultat opérationnel (0,9) (1,0) ns Résultat net (1,0) (1,1) ns

(*) : marge brute = chiffre d'affaires – coûts d'achat des marchandises vendues – frais de transaction, transport et emballage

Poursuite en 2019 de la transformation de Pharmasimple

Pharmasimple a récolté sur ce début d'année 2019 les premiers fruits de son plan de transformation entamée l'année dernière. Le chiffre d'affaires de Pharmasimple ressort ainsi à 14,3 millions d'euros en forte hausse de 64,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour rappel, en 2018 Pharmasimple a procédé à l'acquisition de la parapharmacie généraliste en ligne Parapharmazen (intégrée dans les comptes à partir du 1er avril 2018) puis en avril 2019, de la plateforme 1001Pharmacies.com.

Avec les trois sites d'e-commerce : Pharmasimple.com, Parapharmazen.com, 1001pharmacies.com, le Groupe a maintenant acquis une position de leader en terme de trafic sur le marché Français, avec plus de 1,6 millions de visites par mois, validant son objectif d'atteindre une taille critique qui lui permette de mieux négocier ses partenariats fournisseurs et d'amortir ses frais fixes de développement sur une base de revenu plus large.

Pharmasimple a amélioré significativement son niveau de marge brute (1,7 M€ soit une appréciation de 58,7%) grâce à la forte contribution des ventes internet et malgré un effet temporairement dilutif de 1001pharmacies, dont le taux de commission des contrats en cours est plus faible que celui de Pharmasimple. Des changements ont été réalisés en Juin 2019 permettant d'améliorer les conditions de commissions avec ses principaux partenaires.

Impacts favorables des choix stratégiques sur la rentabilité

Grâce à une bonne maîtrise de ses charges de personnel et de ses prestations externes, qui n'augmentent globalement que de 0,4 M€ malgré la forte hausse de l'activité, Pharmasimple est parvenu à diviser par deux sa perte d'EBITDA, qui atteint désormais -0,3 M€ au premier semestre 2019 contre -0,6 M€ pour la même période de 2018. Les efforts pour diminuer fortement les frais variables et la dépendance aux moteurs de recherche payants commencent à porter leurs fruits et contribuent à la transformation vertueuse du modèle économique de Pharmasimple.

Après imputation des dotations nettes aux amortissements pour 0,5 M€ (dont 0,2 M€ concernant une dépréciation du goodwill de Parapharmazen), la perte opérationnelle atteint -0,9 M€ au S1 2019 contre -1,0 M€ au S1 2018. En tenant compte d'un résultat financier de -0,1 M€ et en l'absence d'impôts sur les bénéfices, le résultat net de la période ressort à -1,0 M€.

Les passifs non courants ont augmenté de 3,9M€ suite à l'opération d'acquisition de 1001Pharmacies.com qui a été réalisée par un apport en nature en échange d'actions et une Obligation convertible de 3,9M€ au profit des actionnaires cédants.

La dette nette ressort à 6,5 M€ en tenant compte d'une trésorerie active de 1,4 M€ et d'une Obligation Convertible avec un terme de 4 ans d'un montant de 3,9M€.

Poursuite de la croissance au second semestre

Le Groupe va continuer l'intégration de 1001Pharmacies et anticipe une croissance continue et organique de ses autres sites d'e-commerce. Les investissements réalisés en 2018 sur ses sites ainsi que les acquisitions réalisées ont progressivement fait évoluer son modèle permettant d'augmenter son trafic naturel et de réduire ses coûts de référencement payants proportionnellement à son chiffre d'affaires.

De plus, les tendances favorables observées sur les différentes métriques (coûts de préparation des colis, coûts logistiques, nombre de commandes, croissance organique…) devraient continuer de s'améliorer sur la deuxième partie de l'année. Les discussions d'alignements de prix et d'harmonisation des politiques d'achats des différentes plateformes vont également s'intensifier au cours du S2 2019.

Afin de renforcer sa situation financière et faciliter le développement de sa croissance, le Conseil d'Administration, utilisant la délégation qu'il a reçue de l'Assemblée Générale, statuera prochainement sur un projet d'augmentation de capital.

