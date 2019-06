Bruxelles (Belgique), le 26 juin 2019, 7h

Pharmasimple, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, confirme l'excellente orientation de son activité et l'impact très favorable de la forte croissance attendue des ventes du S1 2019 sur sa rentabilité.

Conformément à ce qui avait été annoncé dernièrement, Pharmasimple bénéficie depuis le début de l'exercice d'une accélération très importante des prises de commandes sur ses principales plateformes internet pharmasimple.com et parapharmazen.com, validant ainsi sa stratégie de développement volontariste dans la distribution B to C de ses produits.

Depuis le 1er avril 2019, le Groupe consolide le site 1001pharmacies.com, qui va renforcer son leadership dans la vente en ligne de ses produits et contribuer au développement de son activité.

Porté par la dynamique de sa croissance organique et l'apport des acquisitions récentes, Pharmasimple anticipe une augmentation de plus de 50% de son chiffre d'affaires semestriel et de près de 40% à périmètre comparable.

Cette hausse soutenue de l'activité va permettre au Groupe de mieux absorber les efforts exceptionnels d'investissements et de dépenses engagés depuis 2018, visant à faire de Pharmasimple un acteur incontournable dans la vente par internet de produits de parapharmacie en France.

En parallèle, Pharmasimple va tirer parti dès 2019 des effets de son plan de transformation ambitieux qui vise à diminuer ses coûts de génération des leads sur internet par un accroissement du référencement naturel et à réduire drastiquement ses charges logistiques grâce à la mise en place de son nouvel ERP.

La conjugaison de l'ensemble de ces éléments favorables va permettre au Groupe Pharmasimple de réduire significativement sa perte opérationnelle au premier semestre 2019 et d'anticiper un EBITDA positif sur les 6 derniers mois de l'exercice.

« La bonne orientation de l'activité internet valide les choix stratégiques que nous avons faits depuis 2017. Le développement des ventes B to C, l'acquisition de plateformes leaders et l'amélioration de la productivité opérationnelle apportent les fondations d'une croissance pérenne et rentable. Je me réjouis de constater que l'exercice 2019 tient ses promesses et ouvre la voie vers un développement solide et profitable de Pharmasimple. » déclare Michael Willems, P-DG de Pharmasimple.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication



Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

