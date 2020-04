Pharming Group N.V. : bondit sur des résultats précoces avec Ruconest sur des patients touchés par le Covid-19

Pharming gagne 27,5% à 1,3417 EUR à la Bourse d'Amsterdam, après avoir fait état de "résultats encourageants" sur des patients traités par Ruconest pour une pneumonie grave connexe à une infection au Covid-19, à l'hôpital universitaire de Bâle. Les résultats portent toutefois sur un très petit nombre de patients, quatre hommes et une femme (âgés de 53 à 85 ans). Ces patients ont reçu du Ruconest après l'absence d'amélioration de leur état avec le traitement standard (hydroxychloroquine et lopinavir/ritonavir).

"Après le traitement par Ruconest, la fièvre a disparu chez quatre des cinq patients dans les 48 heures, et les marqueurs de laboratoire de l'inflammation ont diminué de manière significative", indique le laboratoire. Ils ont pu rentrer chez eux. Le cinquième patient a été transféré à l'unité de soins intensifs pour être intubé, mais il s'est rétabli par la suite. Désormais, un essai clinique multinational, randomisé, sera lancé sur 150 patients. L'étude sera dirigée par le Dr Michael Osthoff, de l'hôpital universitaire de Bâle, qui a indiqué "bien qu'il s'agisse d'une petite expérience de traitement non contrôlée, les résultats démontrent l'efficacité potentielle de l'utilisation de Ruconest comme approche anti-inflammatoire pour inhiber les systèmes du complément et du contact après une infection par le SRAS-CoV-2".