Pharnext : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2018

Société anonyme au capital de 111 926 €

Siège social : 11, rue des Peupliers, 92130 Issy-les-Moulineaux 498 098 425 R.C.S.Nanterre

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2018

PARIS, France, le 27 juillet 2018 à 11h00 (CEST) - Pharnext SA(FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Pharnext à la société de Bourse Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2018 :

- Nombre d'actions : 36 939

- Solde en espèces du compte de liquidité : 197 702,67 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat avec Kepler Cheuvreux au 29 mai 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 38 301

- Solde en espèces du compte de liquidité : 186 595,38 €

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext a deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™ offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com

Contacts:

Pharnext : François Chamoun -investors@pharnext.com+33 (0)1 41 09 22 30 Communication Financière : Actifin - Stéphane Ruiz -sruiz@actifin.fr+33 (0)1 56 88 11 15