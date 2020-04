Pharnext: David Horn Solomon nommé Directeur Général de Pharnext

Pharnext

SA (FR0011191287 - ALPHA)

, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la nomination du Dr David Horn Solomon en tant que Directeur Général de Pharnext. Il sera également proposé au Dr Solomon de rejoindre le Conseil d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle. Le Pr Daniel Cohen, cofondateur de Pharnext en 2007, occupera le poste de Président du Conseil Scientifique.

« Je suis très heureux d'accueillir David Horn Solomon en tant que nouveau Directeur Général. David apportera à Pharnext sa riche expérience de Directeur Général avec un impressionant track-record dans le développement et la création de valeur au sein de notre industrie des biotechnologies. Son leadership à la tête d'entreprises tant américaines qu'européennes font de David le dirigeant idéal pour conduire Pharnext dans sa prochaine étape de croissance

», a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil d'Administration. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Pr Daniel Cohen pour son leadership et ses contributions en tant que fondateur et Directeur Général de Pharnext, et nous sommes très heureux qu'il apporte désormais son exceptionnelle expertise à la Présidence du Conseil Scientifique de Pharnext. »

« C'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de diriger Pharnext », a déclaré le Dr Solomon. « La plateforme de Pleotherapy(TM) de Pharnext, qui exploite les données génomiques et l'intelligence artificielle, offre une approche nouvelle et innovante pour identifier des traitements potentiels dans de nombreuses indications, y compris les maladies rares et neurologiques. Je suis enthousiaste à l'idée d'avancer le développement clinique de PXT3003 à travers le démarrage dans un proche avenir de l'important essai de Phase 3 chez des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. J'ai hâte de diriger l'équipe pleine de talents de Pharnext, et je remercie Daniel Cohen en tant que fondateur visionnaire, pour explorer toutes les opportunités offertes par la plateforme de Pleotherapy dans le développement du pipeline vers d'autres maladies sans solution therapeutique satisfaisante. »

David Horn Solomon apporte à Pharnext plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie. Avant de rejoindre Pharnext, le Dr Solomon a été Directeur Général de Silence Therapeutics plc (LON: SLN). Précédemment, il a été Directeur associé de Sund Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur de la santé et concentré sur les opportunités biotech dans les Pays Nordiques. Il a également été Directeur Général d'Akari Therapeutics (NASDAQ: AKRI), de Bionor Pharma ASA (OSLO: BIONOR) et de Zealand Pharma A/S (NASDAQ: ZEAL) lorsque Adlixin(R), produit phare de la société pour le traitement du diabète de type II, a été approuvé à travers le monde. Adlixin(R) est désormais commercialisé par Sanofi en monothérapie et en association avec Lantus sous la marque Soliqua(R). Auparavant, le Dr Solomon a été membre du Conseil d'Administration de TxCell S.A. (EURONXT: TXCL) (acquis par Sangamo Therapeutics, Inc.), Onxeo SA (EURONXT: ONXEO) et Promosome, LLC. Il est actuellement Président non exécutif du Conseil d'Administration d'Advicenne Pharma SA (EURONXT: ADVN) et de Rexgenero. Avant de rejoindre Zealand Pharma A/S, le Dr Solomon a dirigé les investissements dans le secteur de la santé chez Carrot Capital Healthcare Ventures et a été membre du corps enseignant de la Faculté de médecine de Columbia University à New York dans les départements de pharmacologie, de neurologie et de sciences biologiques. Le Dr Solomon est diplômé de la Faculté de médecine et de l'Ecole supérieure en Sciences médicales de l'Université Cornell.

« Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de contribuer au développement de Pharnext jusqu'à aujourd'hui. C'est avec passion et enthousiasme que je vais consacrer plus de temps et d'énergie à ma vraie passion : maximiser le potentiel de la plateforme de Pleotherapy. En tant que Président du Conseil Scientifique de Pharnext, mes efforts viseront à faire mieux connaitre Pharnext et la plateforme de Pleotherapy à la communauté scientifique internationale et à la faire progresser pour construire un pipeline robuste », a déclaré le Pr. Cohen. « Je suis convaincu que David, dirigeant passionné et talentueux, apportera le leadership et l'expertise nécessaires pour guider l'entreprise dans ses prochaines étapes de croissance. J'ai hâte de travailler avec David pour faire avancer les candidats médicaments et la plateforme scientifique de Pharnext.»

A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur

.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.16-069 en date du 28 juillet 2016 (notamment dans son chapitre 4 incluant les risques liés aux produits et au marché de la société, risques réglementaires et juridiques, risques liés au développement clinique des produits et aux interactions avec les autorités de santés, risques liés à la mise sur le marché de ses produits), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.